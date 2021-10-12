Смерть нардепа Полякова: у МВС повідомили, коли стане відома основна версія загибелі політика

Наразі тривають експертизи.
Основна версія загибелі народного депутата України Антона Полякова стане відома через тиждень.
Про це 12 жовтня журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Триває велика кількість експертиз. Я думаю, що згодом з'являться їхні результати. Зокрема результати гістологічної з'являться мінімум за тиждень, і відтоді можна буде говорити про певну основну версію", - сказав міністр.
Нагадаємо:
- Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.
- Поліцейські розглядають кілька версій — природня смерть або ж отруєння невідомою речовиною. У крові депутата виявили алкоголь і метадон.
- Депутата Антона Полякова поховали 11 жовтня на його малій батьківщині — у Чернігові. Попрощатися із політиком прийшли сотні людей. Серед них народні депутати, які стежать за розслідуванням смерті 33-річного політика. Також на церемонії помітили і його колегу та співмешканку Ганну Скороход, яка після звістки про смерть нардепа, втратила у Верховній Раді свідомість. Подейкують, депутатка вагітна.