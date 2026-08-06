Смерть немовлят викрила чорний ринок сурогатного материнства в Києві: деталі від поліції (фото)

Поліцейські викрили схему незаконного сурогатного материнства / © Національна поліція України

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Правоохоронці викрили незаконне сурогатне материнство в Києві, організатори якого залучили жінку до участі в умовах фінансової скрути. Через медичні порушення народжена передчасно двійня померла в лікарні.

Про це повідомила Національна поліція України.

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За даними правоохоронців, керівник київського приватного медичного центру залучив українку до програми сурогатного материнства для іноземного подружжя. Жінка погодилася на участь у програмі, перебуваючи у скрутному становищі через відсутність роботи та фінансові проблеми.

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Зазначається, що українці не повідомили про передбачені договором штрафні санкції, що сягали десятків тисяч доларів, а також про істотні обмеження свободи пересування.

Після проведення необхідної процедури жінка завагітніла двійнею. Пологи відбулися передчасно, а новонароджені діти згодом померли в медичному закладі.

Слідчі з’ясували, що іноземне подружжя не мало медичних показань, які відповідно до українського законодавства дають право на використання допоміжних репродуктивних технологій. Попри це, підозрюваний допустив пару до участі у програмі, не забезпечивши проведення обов’язкового медобстеження у порядку, визначеному законодавством.

Аби зібрати докази, правоохоронці провели серію обшуків у медичних установах, за місцями проживання фігурантів справи, а також у транспорті, яким вони користувалися.

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Правоохоронці затримали чоловіка, оголосили йому підозру у вербуванні людини з метою експлуатації шляхом обману та використання її уразливого стану. За даними слідства, злочин було вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 15 млн грн.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліцейські викрили схему незаконного сурогатного материнства (9 фото) © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі проводять необхідні процесуальні дії для встановлення причетності інших учасників схеми до вчинення кримінального правопорушення та підготовки повідомлень їм про підозру.

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Нагадаємо, з Німеччини екстрадували українку, яка в складі злочинної групи продавала немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства. Учасники схеми підшукували малозабезпечених жінок для народження дітей іноземцям, оцінюючи такі «послуги» у 70 тис. євро за дитину, тоді як сурогатним матерям обіцяли лише 12 тис. євро.

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