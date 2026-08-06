ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6085
Час на прочитання
2 хв

Смерть немовлят викрила чорний ринок сурогатного материнства в Києві: деталі від поліції (фото)

Внаслідок незаконних дій керівника клініки загинули двоє новонароджених дітей іноземного подружжя.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Поліцейські викрили схему незаконного сурогатного материнства

Поліцейські викрили схему незаконного сурогатного материнства / © Національна поліція України

Правоохоронці викрили незаконне сурогатне материнство в Києві, організатори якого залучили жінку до участі в умовах фінансової скрути. Через медичні порушення народжена передчасно двійня померла в лікарні.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, керівник київського приватного медичного центру залучив українку до програми сурогатного материнства для іноземного подружжя. Жінка погодилася на участь у програмі, перебуваючи у скрутному становищі через відсутність роботи та фінансові проблеми.

Зазначається, що українці не повідомили про передбачені договором штрафні санкції, що сягали десятків тисяч доларів, а також про істотні обмеження свободи пересування.

Після проведення необхідної процедури жінка завагітніла двійнею. Пологи відбулися передчасно, а новонароджені діти згодом померли в медичному закладі.

Слідчі з’ясували, що іноземне подружжя не мало медичних показань, які відповідно до українського законодавства дають право на використання допоміжних репродуктивних технологій. Попри це, підозрюваний допустив пару до участі у програмі, не забезпечивши проведення обов’язкового медобстеження у порядку, визначеному законодавством.

Аби зібрати докази, правоохоронці провели серію обшуків у медичних установах, за місцями проживання фігурантів справи, а також у транспорті, яким вони користувалися.

Правоохоронці затримали чоловіка, оголосили йому підозру у вербуванні людини з метою експлуатації шляхом обману та використання її уразливого стану. За даними слідства, злочин було вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 15 млн грн.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліцейські викрили схему незаконного сурогатного материнства (9 фото)

затримані_1 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

затримані_3 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

затримані_4 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

затримані_5 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

затримані_6 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

затримані_7 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

затримані_8 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

затримані_9 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

затримані_2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі проводять необхідні процесуальні дії для встановлення причетності інших учасників схеми до вчинення кримінального правопорушення та підготовки повідомлень їм про підозру.

Нагадаємо, з Німеччини екстрадували українку, яка в складі злочинної групи продавала немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства. Учасники схеми підшукували малозабезпечених жінок для народження дітей іноземцям, оцінюючи такі «послуги» у 70 тис. євро за дитину, тоді як сурогатним матерям обіцяли лише 12 тис. євро.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie