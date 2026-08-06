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Смерть немовлят викрила чорний ринок сурогатного материнства в Києві: деталі від поліції (фото)
Внаслідок незаконних дій керівника клініки загинули двоє новонароджених дітей іноземного подружжя.
Правоохоронці викрили незаконне сурогатне материнство в Києві, організатори якого залучили жінку до участі в умовах фінансової скрути. Через медичні порушення народжена передчасно двійня померла в лікарні.
Про це повідомила Національна поліція України.
За даними правоохоронців, керівник київського приватного медичного центру залучив українку до програми сурогатного материнства для іноземного подружжя. Жінка погодилася на участь у програмі, перебуваючи у скрутному становищі через відсутність роботи та фінансові проблеми.
Зазначається, що українці не повідомили про передбачені договором штрафні санкції, що сягали десятків тисяч доларів, а також про істотні обмеження свободи пересування.
Після проведення необхідної процедури жінка завагітніла двійнею. Пологи відбулися передчасно, а новонароджені діти згодом померли в медичному закладі.
Слідчі з’ясували, що іноземне подружжя не мало медичних показань, які відповідно до українського законодавства дають право на використання допоміжних репродуктивних технологій. Попри це, підозрюваний допустив пару до участі у програмі, не забезпечивши проведення обов’язкового медобстеження у порядку, визначеному законодавством.
Аби зібрати докази, правоохоронці провели серію обшуків у медичних установах, за місцями проживання фігурантів справи, а також у транспорті, яким вони користувалися.
Правоохоронці затримали чоловіка, оголосили йому підозру у вербуванні людини з метою експлуатації шляхом обману та використання її уразливого стану. За даними слідства, злочин було вчинено за попередньою змовою групою осіб.
Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 15 млн грн.
У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Поліцейські викрили схему незаконного сурогатного материнства (9 фото)
Наразі триває досудове розслідування. Слідчі проводять необхідні процесуальні дії для встановлення причетності інших учасників схеми до вчинення кримінального правопорушення та підготовки повідомлень їм про підозру.
Нагадаємо, з Німеччини екстрадували українку, яка в складі злочинної групи продавала немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства. Учасники схеми підшукували малозабезпечених жінок для народження дітей іноземцям, оцінюючи такі «послуги» у 70 тис. євро за дитину, тоді як сурогатним матерям обіцяли лише 12 тис. євро.