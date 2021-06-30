Смерть немовляти на Рівненщині: лікарці загрожує три роки тюрми 

За версією слідства, лікарка не провела вчасно кесарів розтин.

У Рівненській області 57-річна лікарка не надала кваліфіковану невідкладну медичну допомогу: своєчасно не провела кесаревого розтину, що призвело до тяжких наслідків. Тепер її будуть судити.

Як повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, слідчі закінчили досудове розслідування.

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До поліції із заявою у лютому 2020 року звернувся 38-річний житель села Ільпінь і заявив, що під час пологів дружини померло немовля.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 11 лютого 2020 року до пологового відділення Здолбунова доставили 33-річну жінку на 40 тижні вагітності, у якої почалися перейми. Коли жінку доставили до пологового, її оглянула 57-річна лікарка-гінеколог. Тоді серцебиття дитини було в межах норми, проте близько шостої ранку воно сповільнилося.

Породіллі, відповідно до вимог клінічного протоколу з акушерської допомоги, необхідно було робити кесарів розтин.

"Унаслідок недбалого та несумлінного виконання професійних обов’язків лікарка не надала кваліфіковану невідкладну медичну допомогу, а саме своєчасно не провела кесаревого розтину, що призвело до тяжких наслідків", - сказано у повідомленні поліції.

Правоохоронці зібрали докази та повідомили лікарці про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть дитини. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скерували до суду.

Обвинувачена не визнає своєї вини.

Їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Рівненської області правоохоронці розслідують випадок смерті 2-місячного немовляти. Дитина спала разом із мамою у ліжку, а коли жінка прокинулася, виявила свого сина мертвим.

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