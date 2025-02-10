Смерть немовляти після кесаревого розтину розслідує поліція

Поліція Тернопільської області розслідує смерть дитини у породіллі, якій зробили кесарів розтин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Повідомлення про смерть дитини в одному з медичних закладів надійшло до співробітників Тернопільського райуправління поліції від родичів породіллі 7 лютого.

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“Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки для малолітньої особи) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії, поліцейські з’ясовують всі обставини того, що сталося.

Причину смерті дитини буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, у Полтавській області 34-річну породіллю підозрюють у вбивстві свого новонародженого сина.

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