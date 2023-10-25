Смерть немовляти в Одесі: у поліції розпочали кримінальні провадження

У поліції розпочали кримінальні провадження через смерть новонародженої дитини в Одесі. Немовляті, яке померло вчора, 24 жовтня, було лише п'ять днів.

Про це йдеться на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Що відомо про трагедію

Жителька міста Южне народила дитину в місцевій лікарні, але згодом її та дитину екстрено доставили до одного з медичних закладів Одеси. Немовляті мали надати необхідну медичну допомогу, однак на п'ятий день від народження дитина померла.

"За вказаними фактами слідчими поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "природня смерть") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) того ж кодексу", – зазначають у повідомленні.

Обставини подій наразі розслідуються поліцейськими. Щоб встановити реальну причину смерті дитини, необхідно провести судово-медичну експертизу.

Раніше у Києві гучного розголосу набрала справа про загибель новонародженої дитини в приватному пологовому будинку. Відомо, що лікар невчасно призначив кесарів розтин, і дівчинка задихнулася. Медикові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Читайте також: