Смерть пасажирки у потязі під час спеки: в Укрзалізниці зробили додатковий коментар

Пасажирка, яка померла у нічному потязі "Запоріжжя-Ужгород" під час аномальної спеки, придбала квиток у вагон, який був промаркований "без кондиціонування".

Про це йдеться в додатковому коментарі "Укрзалізниці".

У транспортній компанії нагадали, що у ніч проти 16 липня лікарі швидкої допомоги по станції Бердичів констатували смерть пасажирки, та додали, що причину смерті наразі встановлюють правоохоронці та судмедексперти.

"На жаль, випадки природних смертей у вагонах трапляються, подекуди навіть декілька разів на місяць – що статистично пояснювано, враховуючи кількість пасажирів, які щодня подорожують поїздами (в пікові дні - понад 100 тисяч людей, як населення немаленького міста)", - йдеться в опублікованому 19 липня коментарі.

В "Укрзалізниці" запевнили, що компанія детально вивчає всі обставини таких випадків і за необхідності сприяє розслідуванню.

Залізничники закликають пасажирів у разі погіршення самопочуття під час поїздки негайно звертатися за допомогою до провідника, який може тимчасово знайти місце в іншому вагоні або викликати медичну допомогу.

"Враховуючи аномальну спеку, закликаємо максимально уважно поставитися до вибору вагона і в будь-якому випадку запастися водою. Нагадаємо, що всі швидкісні поїзди, а також значна частина вагонів далекого сполучення Укрзалізниці оснащені системами кондиціювання повітря. Всі вони марковані в додатку та на сайті Укрзалізниці спеціальною "сніжинкою". – йдеться в коментарі.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що щороку кількість таких вагонів збільшується за рахунок модернізації та капітально-відновлювальних ремонтів, а в літній сезон 2025 року вийдуть 66 нових вагонів, вироблених в рамках цільової програми.

Нагадаємо, раніше керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський підтвердив смерть пасажирки, яка подорожувала у вагоні без кондиціонера.

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