Смерть патріарха Філарета: як відреагував Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський у розмові з митрополитом ПЦУ Епіфанієм висловив свої співчуття йому та всім православним у зв’язку зі смертю почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Про це йдеться в повідомленні українського президента в Telegram-каналі.

Смерть патріарха Філарета Зеленський назвав великою втратою для українців.

Реклама

«Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності», — сказав президент.

За його словами, український народ завжди шануватиме внесок патріарха у розбудову помісної церкви.

«Без енергії, характеру та сміливості Патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України. Пам’ятаємо й те, як Патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 20 березня внаслідок загострення хронічних хвороб у віці 97 років помер почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Реклама

Київська Митрополія закликала єпископат, духовенство та вірян ПЦУ молитися за упокій душі Філарета. Найближчим часом також пообіцяли оприлюднити деталі прощання, відспівування та поховання.