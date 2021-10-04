Смерть поліцейського після сутички в Чернігові: в Мережі показали відео бійки

Смерть поліцейського після сутички в Чернігові: в Мережі показали відео бійки

Наразі невідомо, через що стався конфлікт.

У Мережі показали відео бійки, через яку в Чернігові помер поліцейський. Його зняла ймовірно одна із камер спостереження супермаркету біля якого сталась сутичка.

Про це пишуть в телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

Автори відео стверджують, що чоловік в сірому костюмі - це загиблий поліцейський. На кадрах видно, як через невідомі обставини він підходить до компанії підлітків та починається бійка.

Наразі невідомо, через що стався конфлікт.

Нагадаємо, 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Також в Чернігові суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у вбивстві поліцейського.

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