Документи і гроші були з ним: Венедіктова прокоментувала смерть нардепа Полякова і пообіцяла швидко знайти істину

Документи і гроші були з ним: Венедіктова прокоментувала смерть нардепа Полякова і пообіцяла швидко знайти істину

За словами Венедіктової, авто таксі, в якому їхав Поляков, вже вилучили.

Народного депутата Антона Полякова, про смерть якого стало відомо 8 жовтня, знайшла поліція, коли політик був не при тямі. Таксі, в якому їхав Поляков, зупинили за порушення правил дорожнього руху. Наразі автівку, на якій він їхав, вилучили, таксиста допитують.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Також читайте Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим

Водій таксі розповів, що взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього нардепа почало нудити в автівці. Уже в непритомному стані політика виявив наряд патрульних. Вони зупинили авто таксі через порушення правил дорожнього руху.

"Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому. Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години", - написала вона у Facebook.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.

"Мої співчуття близьким Антона Полякова і запевнення, що ми швидко і об’єктивно знайдемо істину", - підсумувала генпрокурорка.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання