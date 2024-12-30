Смерть Путіна, тривала війна та переговори з РФ: головні прогнози на 2024 рік, який добігає кінця

Як бачимо, Росія все ще не розпалася.

У грудні 2023 року експерти, аналітики й провидці активно припускали, яким же буде 2024 рік. Деякі з прогнозів справдилися, а деякі – ні.

Найгучніші передбачення на 2024 рік – у матеріалі ТСН.ua.

Перспективи смерті Путіна

Провидиця Софія Сем'янишин вважала: якщо президент Володимир Путін ще живий, то це ненадовго.

"Це чистий представник сил зла на планеті, і душа його чи сутність була проявлена вже у фізичному світі яко Ірод, який у самому зародку хотів задушити християнство... Також він втілювався в Калігулу, це страшний був тиран... Тобто ця людина завжди прагнула багато крові. Ось такими енергіями працює і живе ця істота", – каже провидиця.

При цьому вона зазначала, що для Путіна вже настав кінець.

"Я більше скажу... у 99-му році був проведений спеціальний ритуал на його удачу. Він такими речами давно цікавився, бо люди, які при владі, прагнуть абсолютної влади, і вони хочуть якимось чином собі допомогти, в духовному світі отримати підтримку вищих сил... Цей ритуал був на певний термін, цей термін дії вже закінчився", – підсумувала Софія Семʼянишин.

У свою чергу, мольфар Василь Юращук підкреслював, що біля Путіна зараз перебуває "дуже сильний шаман".

"Він як Ванга, сильний, але по-чорному, не по-білому... Повинно ще дуже багато крові пролляти", – сказав мольфар.

Завершення війни в Україні

Ясновидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин передбачала несподівану перемогу України вже навесні 2024 року. Можливо, казала вона, в самій Росії трапиться щось таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

"Було вже кілька варіантів закінчення війни – ми їх "прощолкали", перейшли на найгірші варіанти... Наступна точка, в якій може закінчитися війна, буде середина квітня – початок травня 2024 року. От висить просто в полі інформація, що це дуже неочікувано... Ми не будемо розуміти, що трапилося. Тобто, можливо, це в самій Росії щось трапиться таке, що вплине кардинально на закінчення війни", – сказала Софія Семʼянишин.

Мольфар Василь Юращук з карпатського села Чорний потік також зробив своє передбачення щодо перемоги України в наступному році.

На питання кореспондентки про те, чи буде перемога наступного року, він відповів: "Ну а як же... Побачиш, і я побачу, і ти побачиш... Переможемо, все вийде, добре буде".

Складна війна, яка триватиме довго

Українському суспільству потрібно звикнутись з тим, що війна з Росією триватиме довго і не планувати найближчим літом відпустку в Криму.

Таку думку висловив командир першого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Петро Горбатенко з позивним "Ролло" в інтерв’ю на YouTube-каналі “Української правди”.

"Ми маємо грати в довгу – це стратегія, яка розтягнута в часі... Те, що ми хочемо: от швидше б закінчилася війна, зараз зберемо, кинемо туди. А ви враховуйте наслідки цього вашого поспіху. Ви враховуйте, що оці всі ваші бажання і спостерігання країни... за контрнаступом, як за футболом, - це життя, це величезні для когось трагедії", – говорив він.

За його словами, ця війна надовго, тому що це “складна, тяжка і тривала робота”.

"Нам доведеться не планувати "ось сьогодні ми переможемо і все"... Ні, ця тяжка, довга робота. Як говорив Черчилль: обіцяю вам лише кров, піт і сльози", – нагадав український комбат.

На його думку, варто вже зараз думати на 2-3 роки вперед для того, щоб зібрати і підготувати ресурси, а не очікувати "швидких перемог".

Як зауважував військовий аналітик, полковник Петро Черник, війна 2024 року буде складною. Україну очікують нова хвиля мобілізації, вибори у США.

Експерт наголосив, що Україна вкрай залежна від західних партнерів у плані озброєння та фінансової підтримки. Він додав, що ми нарощуємо виготовлення зброї, проте зробити це в один момент неможливо.

"На превеликий жаль, ми дуже залежні від США. Трамп дає чіткі сигнали, що докладатиме максимум зусиль для заморожування цієї війни, якщо він стане президентом. Треба обережно це оцінювати, бо Трамп специфічна особистість", – сказав він.

Полковник ЗСУ додав: наступного року буде також непросто через мобілізацію.

"У частині, що стосується мобілізаційного потенціалу - цей рік уже нелегкий і буде тяжче. Щодо зброї та її надходження - все буде паритетно. Питання, чи надійде до нас зброя – це F-16 та далекобійні ракети. У наших союзників на складах це є, але вони не поспішають нам передавати", – сказав він.

F-16 для України

Авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап припускав, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати до кінця березня 2024 року. До цього часу українським пілотам потрібно завершити підготовку. За його словами, одна година польоту – це 16 годин обслуговування винищувача.

"Для отримання літаків повинна бути готова і інфраструктура. Вилітати на бойові завдання нам доведеться з українських аеродромів, такі умови країн-партнерів. Також нам не можна буде ковбасити по росіянах на території Росії. Дуже неприємне обмеження, але така заборона поки що буде діяти",- йдеться у повідомленні.

Криволап прогнозував, що Україна отримає літак F-16AM/BM Block 20 MLU.

"Він дійсно дозволяє виявляти цілі на дальності 300-350 км, і повністю інтегрований з ракетами AIM-120 AMRAAM і AGM-158 JASSM. Ракета AGM-158 JASSM з двигуном має дальність польоту 925 км, без двигуна вона летить на 370 км. Це крилаті ракети повітря-поверхня", – підсумував він.

Зростання економіки на рівні 4,5%

Як розповідала перша віце-прем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, уряд прогнозував продовження поступового зростання економіки на рівні 4,5%.

"Згідно з базовими сценаріями, ми припускаємо, що війна буде тривати наступний рік, але в кінці року при поліпшенні безпекової ситуації будуть українці повертатися (з-за кордону. – ред.). Їх буде щонайменше 1,5 млн людей. Ми дуже на це сподіваємося і це закладаємо в наші прогнози", – сказала Свириденко.

Очікувалося, що разом зі зростанням економіки в Україні будуть зменшуватись темпи росту цін. Після початку повномасштабної війни інфляція досягла рекордних позначок. Однак успішна політика Нацбанку, ефективність якої визнали зокрема й міжнародні організації, дозволила поступово нормалізувати ситуацію.

У постанові Кабміну йшлося, що в середньому інфляція 2024-го становитиме 8,5%, у 2025-му – 8,3%, а 2026-го буде на рівні 7,7%. Висока інфляція передусім б'є по найменш захищених верствах населення: це пенсіонери, українці з мінімальними зарплатами.

У структурі їхнього споживання продукти можуть становити абсолютну більшість видатків. А зростання цін призводить до того, що їм доводиться відмовлятись від порівняно дорогих продуктів: м'яса, сирів, риби тощо. Для України до повномасштабної війни метою була інфляція менша за 5% на рік.

У прогнозі Мінекономіки ще влітку йшлось, що у 2024-му ціни зростуть аж на 13,8%, у 2025-му – на 9,8%, а 2026-го – на 6,2%. Останній прогноз Кабміну має значно оптимістичніші оцінки. Національний банк вважає, що в 2024-му зростання цін може бути на рівні 9,8%, у 2025-му – стабілізується близько 6%. Цього року, згідно з даними Держстату, найбільше подорожчала електроенергія – 69,7% (листопад минулого року до листопада цього року).

Темпи інфляції мали компенсуватись зростанням заробітних плат. 2024 року Кабмін планував підвищити мінімалку з 6700 до 7100 грн у січні та 8000 грн – у квітні 2024-го. Підвищення мінімалки мало вплинути на середні зарплати.

Середня зарплата 2024 року, згідно з оцінками з постанови Кабміну, мала становити 21 809 грн. У 2025-му її підвищать в середньому до 25 732 грн, а в 2026-му – до 30 260 грн. Реальна зарплата збільшиться на 8,5% в 2024-му (це з урахуванням інфляції), хоча у попередньому прогнозі передбачали зростання на 6%. При цьому прогноз рівня безробіття скориговано до 18,7 %.

Зарплати конкретно 2024 року планували підвищити 87% компаній, йшлося в результатах опитування роботодавців Європейською бізнес-асоціацією. Близько половини (46%) компаній під час опитування зазначили, що розмір підвищення становитиме до 10%.

Удари по Чорноморському флоту РФ

Експерт Володимир Заблоцький відзначав, що українська армія наступного року знову завдаватиме ударів по російському флоту за наявності відповідних озброєнь. Йдеться про ракети, літаки F-16 і надводні дрони. За його словами, на одних лише ракетах Storm Shadow і SCALP (експортні варіанти б'ють на відстань до 300 км) далеко не заїдеш.

"Ці ракети не нові, нам їх передали не для того, щоб перемогти, а тому, що треба було дати хоч щось. Вони здатні вражати тільки статичні цілі. Якщо корабель рухається в морі, вони не влучать, бо "голова" не бачить корабля", – пояснював експерт.

Один із варіантів – удосконалена протикорабельна крилата ракета "Нептун". Коли вона надійде на озброєння, з'явиться можливість знищувати рухомі цілі.

"Зараз же ми використовуємо те, що є. І, як бачимо, успішно, слава Богу", – сказав Заблоцький.

Щодо флоту надводних дронів, то експерт каже що не варто перебільшувати його можливості. Це насамперед зброя, а не флот, і щоб надводні безпілотники щось вразили, треба точно знати, де ціль перебуває і що за час, доки вони доберуться від умовного Очакова чи Одеси, ця ціль не втече.

"До речі, коли ми вразили Кримський міст у липні, його мали атакувати п'ять нових дронів. Але коли вони були на переході, розвідка помітила в морі фрегат "Адмірал Ессен", і командування ухвалило рішення атакувати фрегат. Три дрони погналися за ним, але той на більш високій швидкості встиг піти", – розповів Заблоцький.

За словами експерта, запасу пального вже не залишалося, щоб атакувати міст, і вони самознищилися в районі Ялти. Заблоцький додав, що напевно, фрегат ми потопимо вже наступного разу.

Експерт каже, що зараз у росіян немає іншого виходу, окрім як возити боєприпаси на великих десантних кораблях через Керченську протоку. Вони намагатимуться відремонтувати міст, возитимуть до окупованого Маріуполя, де створено нове морське командування, а також до Керчі та Феодосії. Це, казав Заблоцький, три головні напрямки на 2024 рік.

"Вони будуть продовжувати возити, а ми будемо продовжувати шкодити цьому. Що буде далі – подивимося. Наприклад, у нас будуть літаки F-16, швидше за все, зі своїми далекобійними ракетами. Які можуть вражати рухомі цілі", – підсумував експерт.

Переговори з Росією

Колишній командувач Сухопутних сил Польщі, ексзаступник міністра оборони країни, генерал Вальдемар Скшипчак стверджував, що 2024 рік може стати ключовим як для президента Володимира Зеленського, так і для самої України. Щобільше, українцям у новому році, ймовірно, доведеться піти на переговори з РФ. Він наголошував: якщо не буде підтримки хоча б на такому ж рівні, як 2023 року, "Україна не зможе вести війну". Ще одним викликом Скшипчак назвав проблему українців з мобілізацією армії.

"Якщо не буде мобілізації, Україні не буде ким воювати. Тому вона стикається з тим, що має дедалі менше можливостей вести військові дії в ситуації, коли росіяни постійно нарощують перевагу над українською армією", – зазначав він.

Скшипчак казав, що у разі відсутності допомоги від Заходу Україна не зможе повернути втрачені території і буде змушена почати переговори на умовах Путіна.

"Україна все більше потрапляє у внутрішні проблеми, що є наслідком політичних і військових суперечок, а також тих, що пов’язані з обмеженою підтримкою Заходу. Це має бути вирішено у 2024 році. На жаль, зовсім не на користь Україні. У Заходу немає шансів зрівняти військовий потенціал України та Росії, щоб дати шанс Україні. 2024 році Україна, ймовірно, буде змушена почати переговори з росіянами. Але, на мою думку, оскільки росіяни будують стратегічну перевагу, їм (українцям. – ред.) доведеться прийняти умови, які диктує Кремль", – припускає польський генерал.

Також Скшипчак звинуватив західних політиків, що вони, "роздерті суперечками", не змогли захистити Україну.

"Захід потихеньку зраджує Україну. Якщо ми зробимо крок назад, хто ми? Зрадники", – резюмував генерал Скшипчак.

Раніше ми писали про те, яким 2025 рік буде для України. Свої прогнози зробили маги та мольфарі.

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