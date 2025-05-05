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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Смерть школяра під час фізкультури: на Полтавщині розслідують трагедію

Учень втратив свідомість під час уроку. Усі обставини та причини смерті дитини встановлюються.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Смерть школяра під час фізкультури: на Полтавщині розслідують трагедію

Смерть школяра у Пирятині — розпочато розслідування / © ТСН

В одному з ліцеїв міста Пирятин в Полтавській області під час уроку фізкультури втратив свідомість 13-річний учень. На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.

Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

За процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

Сім’я школяра на обліках соціальних служб не перебуває.

Раніше йшлося про те, що на Дніпропетровщині школяр побився з учителем — відео облетіло Мережу.

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