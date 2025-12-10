Смерть сина Каденюка: чи справді причетний родич і що каже поліція

Космонавт Леонід Каденюк / © УНІАН

Вдова космонавта Леоніда Каденюка категорично заперечила інформацію про начебто причетність родича до смерті сина Дмитра, назвавши її «повною брехнею».

Про це жінка сказала у коментарі для ТСН.ua.

Вдова Леоніда Каденюка прокоментувала інформацію, яка шириться Мережею про начебто причетність до смерті сина одного з родичів.

«Повна брехня про причетність родича», — сказала жінка.

Посилаючись на те, що зараз спілкується з поліцією, вона не повідомила про інші обставини.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах підкреслюють, що ще не визначена кваліфікація події.

«Коректно наразі говорити, що було виявлено мертвого чоловіка із ножовими пораненнями. Експерти встановлюють деталі», — повідомили правоохоронці Києва.

Нагадаємо, вранці 10 грудня у Києві знайдено мертвим 41-річного Дмитра — сина Леоніда Каденюка. За даними джерел, на тілі загиблого були численні рани, а у руці — ніж. Характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу, передсмертної записки не знайдено. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

За даними ЗМІ, після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини (зокрема квартири на Печерську), а мати Дмитра — Віра Каденюк заявляла про погрози від сина космонавта від першого шлюбу.