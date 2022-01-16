Смерть туристки під час сходження на Говерлу: поліція розпочала розслідування (фото)

У поліції встановлюють обставини трагедії.
В Івано-Франківській області під час сходження на Говерлу загинула туристка та травмувалось ще двоє осіб. За цим фактом у поліції розпочали розслідування.
Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.
За даними поліції, на загиблій туристці слідів насильницької смерті не було. Людина загинула ймовірно через падіння.
"Наразі поліцейські кваліфікують загибель жінки за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок". В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясують всі обставини події для об’єктивного розгляду справи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
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В Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми.
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У горах дуже погана погода: як і по всій Україні сильний штормовий вітер. Крім того, говерлянський схил весь заледенів. Туристи про це знали, але знехтували, бо вважали себе достатньо підготовленими. Мовляв, дивилися у соцмережах, як ходили інші. Крім того, самі вже бували у зимових походах.
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