Укрaїнa
751
2 хв

В Одесі знайшли мертвого курсанта військової академії: що відомо

В Одеській військовій академії знайшли мертвим першокурсника. Наразі триває службове розслідування.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Військова академія м.Одеса

Військова академія м.Одеса / © Facebook

За межами підрозділу військової академії в Одесі знайшли мертвим курсанта першого курсу. Попередня версія від правоохоронних органів — самогубство. Керівництво академії заявило про проведення службового розслідування та перевірку версії про можливе перевищення службових повноважень.

Про це повідомила академія на своїй сторінці у Facebook.

«Курсант першого курсу Павло С. був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя. Обставини події встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Керівництво академії заявило, що активно співпрацює зі слідчими органами. Крім того, вже призначили службове розслідування. В адміністрації закладу додали, що за попередніми результатами вже «готова низка кадрових рішень», що може свідчити про можливі виявлені порушення в роботі персоналу.

«Попередня кваліфікація правоохоронними органами — самогубство. Проте, перевіряється версія перевищення службових повноважень. У разі підтвердження — усі винні понесуть відповідальність за законом. Керівництво Академії висловлює щирі співчуття родині та близьким», — підкреслили в академії.

Водночас, за інформацією низки джерел, зокрема Telegram-каналу SLON FM, курсанта знайшли 26 листопада поблизу факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій.

Згідно з неофіційною інформацією, загиблий та ще двоє курсантів могли стати жертвами знущань з боку п’ятьох сержантів. Зокрема, їх нібито змушували вживати неїстівні суміші (м’ясні консерви з печивом і гірчицею, залиті олією), а також примушували їсти з підлоги й пити солону воду. За день до трагічного випадку курсанта Павла, ймовірно, побив старшина іншого курсу.

Нагадаємо, у Києві 24 жовтня трагічно обірвалося життя 43-річного Романа Сопіна, сина відомих театральних діячів, акторів Олега та Лариси Сопіних. Смерті передувала низка подій, пов’язаних із його перебуванням у Подільському територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Також повідомлялося, заступнику начальника територіального центру комплектування на Прикарпатті повідомили про підозру за побиття військовозобов’язаного під час медичного огляду.

751
