Смерть в СІЗО 20-річної Вероніки Моторіної, яка вбила інструктора тиру: що відомо про подію

Смерть в СІЗО 20-річної Вероніки Моторіної, яка вбила інструктора тиру: що відомо про подію

За словами дівчини, вона прийшла до тиру, щоб застрелитися.

У полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі. Вероніка Моторіна перебувала у СІЗО, а не у в’язниці, бо її вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.

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ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю справу.

Зайшла у тир і поцілила в інструктора

У Полтаві 7 лютого 2021 року близько 13-ї години в місцевому міському тирі, розташованому на вулиці Пилипа Орлика, з вогнепальної зброї був застрелений 64-річний інструктор. Смертельні поранення працівникові тиру спричинила 18-річна відвідувачка.

На оперативному відео із місця убивства видно, що на стенді стоять 10 одиниць зброї – серед яких автомат, карабін, гвинтівка. Один пістолет лежить на столі.

Після того як відвідувачка поцілила в одного з інструкторів, вона спрямовувала зброю на іншого, але її встигли зупинити.

Пораненого 64-річного працівника тиру намагалися урятувати.

"На місце була викликана карета екстреної медицини, попри те що чоловіка намагалися врятувати, реанімаційні заходи позитивного результату не дали. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці", - повідомили у поліції.

Дівчину – затримали. Нею виявилася 18-річна дніпрянка. За її словами, вона приїхала до Полтави до хлопця.

Раніше вона потрапляла у поле зору правоохоронців - півтора року тому втекла із оздоровчого табору на Херсонщині.

Перед тим як піти в тир, написала на нозі номер телефону колишнього

Колегія суддів Октябрського райсуду Полтави оголосила вирок Вероніці Моторіній. Їй призначили 15 років позбавлення волі.

Під час засідання дівчина попросила пробачення у дружини загиблого. Свою провину вона визнала, зазначивши, що зробила два постріли в чоловіка випадково.

"Я просто хотіла померти, а вийшло так, що я, сама того не бажаючи, забрала життя чоловіка. Тепер цей гріх назавжди залишиться в моїй душі та на моїй совісті. Я не знаю, як з цим жити. Мені дуже важко", – говорить Вероніка Моторіна.

Дівчина заявила, що скоїла злочин через депресію, до якої її довів хлопець.

“Я прийшла в тир, щоб позбавити себе життя, це було моє єдине бажання тоді. Мій колишній хлопець, Мірзаєв, довів мене до цього бажання. До нього моє життя було нелегким, але я трималася. Його знущання мене просто зламали. Він користувався моїми почуттями й почав дозволяти собі жорстоке поводження зі мною. Я закохалася в хорошого хлопця, як мені тоді здалося, але те, що він робив… Хапав мене за волосся, бив телефоном по голові, хапав за горло і викидав із квартири на вулицю посеред ночі. Навіть змусив спати на підлозі в якості покарання. Він мене не випускав із кімнати й забирав телефон”, - розповіла дівчина.

За її словами, у неї почався стрес.

“Я почала приймати заспокійливе у дуже великих дозах, мені тільки гірше стало. Я просто хотіла померти, щоби цей біль закінчився. І перед тим, які піти в тир, я написала на своїй нозі номер його телефону, щоб коли я помру, подзвонили йому і він зрозумів, що це він винен”, - продовжила вона.

Вона розповіла, що в тир її впустили безперешкодно, лише попросили паспорт та довідку від нарколога.

"Коли я прийшла в тир вчинити самогубство, мене взагалі без проблем пропустили. Коли у мене залишилися останні три патрони, я зрозуміла, що у мене уже не буде іншого шансу і я вирішила відійти від інструктора, щоб застрелитися. Коли я намагалася розвернутися, сталися постріли. Я зрозуміла тільки, що інструктор намагався мене зупинити, я злякалася. Я погано пам’ятаю цей момент, бо була налаштована на інше. Я впевнена, що було два постріли, третій був, коли інструктор Костенко забрав у мене пістолет. Я не зрозуміла, що відбулося і приставила пістолет до грудей", - додала вона.

Чоловік після арешту подав на розлучення

Відомо, що Вероніка проживала із бабусею, трьома сестрами та братом. Батько інколи пересилав дітям кошти, але був позбавлений батьківських прав з 2009 року.

У 2019 році Вероніка через інтернет познайомилася із полтавцем Вадимом Мірзаєвим. Він запросив її переїхати до нього, втім, життя разом було сповнене проблем і сварок, тож 6 лютого хлопець повідомив дівчині, що розриває з нею стосунки.

Мірзаєв дозволив Моторіній побути у його квартирі до ранку наступного дня. Вона зібрала речі в рюкзак та покинула квартиру.

Дівчина поїхала не додому, а пішла у тир, де вирішила повправлятися у тирі. Спочатку вона стріляла з пістолета Глок, а потім з автомата Калашникова. Далі вона взяла пістолет Марголіна, з якого і застрелила інструктора. Він помер на місці. Інший інструктор відібрав у дівчини зброю.

Під час суду про заміжжя дівчини нічого не було відомо. Пізніше з'ясувалося, що 24 грудня 2019 року Вероніка вийшла заміж у Полтаві. Її обранцем став іноземець Абдельразек Е. Одразу після того, як дівчину затримали за підозрою у вбивстві, 16 лютого 2021 року він подав на розлучення. За місяць до винесення вироку в справі про вбивство, суд в Дніпрі розлучив подружжя.

Водночас за два місяці до трагедії дівчина, будучи заміжньою, переїхала жити до свого хлопця, який в суді заявив, що Моторіна ще і планувала розстріляти і свою бабусю - єдину опікунку.

Наразі невідомо, чи шлюб із іноземцем був справжнім чи фіктивним. Адвокат засудженої це відмовився коментувати.

Смерть у СІЗО

Вероніка Моторіна померла у полтавському СІЗО, про що стало відомо сьогодні, 30 листопада. Засуджена перебувала у слідчому ізоляторі, оскільки вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.