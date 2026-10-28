Смерть від ножових поранень: у Польщі затримали українця за підозрою у вбивстві

Поліція.

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Днями у Познані (Польща) на пішохідному переході знайшли чоловіка з ножовими пораненнями шиї і грудей. Поліція затримала підозрюваного — ним виявився 48-річний українець.

Про це повідомила речниця Воєводського управління поліції в Познані, заступниця комісара Анна Клуй, пише RMF24.

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Закривавленого 52-річного чоловіка на переході виявили перехожі. Попри реанімаційні заходи, бригада швидкої допомоги констатувала смерть потерпілого від отриманих травм.

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«Розтин показав, що безпосередньою причиною смерті 52-річної жертви стало знекровлення внаслідок ножових поранень», — повідомив прокурор Лукаш Вавжиняк.

Затримання українця

48-річного громадянина України, якого підозрюють у скоєнні злочину, затримали у Плевісці поблизу Познані. Він визнав свою провину та виклав власну версію подій. Однак, як наголосив прокурор, «він не зміг логічно та раціонально пояснити причини».

Познанська прокуратура висунула підозрюваному звинувачення у вбивстві. Прокуратура вже подала до суду клопотання про взяття його під варту. За вбивство чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Українці в Польщі — останні новини

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Тим часом 34-річна українка застала свого 23-річного співмешканця з іншою жінкою та викликала поліцію. Жінка знала про його проблеми із законом, тож чоловіка затримали. Невдовзі його мають депортувати до України.

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