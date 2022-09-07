Смерть від задухи, черги в туалет під обстрілами та спалах вітрянки: жахіття життя в підвалі в Ягідному 

На початку березня в село Ягідне, що на Чернігівщині, зайшли російські окупанти.

Селом їздили танки та БТРи, а будинки обстрілювалися. За кілька днів окупанти облаштували свій штаб у місцевій школі, а до підвалу зігнали понад 300 людей. З підвалу на вулицю люди виходили раз на день. Тетяна, мешканка Ягідного, розповіла про жахливі дні в окупації в підвалі та про те, як серед односельців ширилася вітрянка.

“Людей зігнали в підвал, не давши можливості взяти із собою хоча б якісь речі. Коли наша сім’я потрапила туди, там вже було майже все село. Жінки, діти і старі люди сиділи у великому приміщенні, а чоловіки – у вузькому коридорі. Місця вистачало максимум на те, щоб присісти, про те, щоб випрямити ноги навіть мова не йшла. Я так і за місяць жодного разу і не прилягла. Хвилювалася, щоб діти могли хоча б трохи випрямитися і полежати. Чоловікам у вузькому коридорі було ще гірше – вони могли лише стояти, ”як оселедець в банці”.

“Рашисти випускали нас з підвалу один раз на день, зазвичай зранку. Це був єдиний час, коли можна було сходити в туалет не на відро і не у всіх на очах. Жінки вишикувалися в чергу у вуличний туалет і в цей момент орки починали стріляти по позиціях наших військових, щоб вони відстрілювались у відповідь і осколки від снарядів прилітали по нас”.

“Найстрашніше було те, що у підвалі була така задуха, що люди задихалися. Так померло кілька людей похилого віку. Винести їхні тіла з підвалу і поховати не дозволяли, і вони якийсь час були з нами. А там же діти, найменшому було 3 місяці. Питання гігієни – це взагалі жах. Місяць ми не те що не милися, ми не міняли білизну, не прали речі. Зрозуміло, що все чухалося, через це і те, що не було доступу до свіжого повітря, не можна було провітрити приміщення люди почали хворіти. Коли ми опинилися в підвалі там вже багато людей сильно кашляли, напевно, це був якийсь вірус. Старшим людям ставало погано із серцем, одну жінка, на жаль, через це померла”, - розповіла жінка.

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“А далі незрозуміло звідки з’явилася вітрянка. Спочатку похворіли діти. Кажуть, вони легко переносять цю хворобу, але те, як хворіли мої сини – це був жах. Температура під 40, тіло все чухається, неможливо помитися. На щастя, у мене були з собою жарознижувальні і я хоч якось могла полегшити страждання дітей", - додала вона.

Фото надалі мешканкою Ягідного Тетяною

Жахіття життя у підвалі у Ягідному (3 фото)

Також похворіли і дорослі вже за 30 років. Вони дуже тяжко переносили хворобу. З високою температурою, нестерпним свербежем.

"Я ніколи до того не думала, що вітрянка може бути настільки важкою хворобою", - резюмувала жінка.

Про вітрянку

Вітрянка – це гостре вірусне захворювання, відноситься до так званих дитячих хвороб. Ця хвороба дуже поширена. В Україні щороку реєструють від 103 000 до 200 000 випадків.

Цю хворобу викликає вірус вітряної віспи, який передається від людини до людини крапельним шляхом та від матері до дитини. Також заразитися вітрянкою можна від хворого на оперізувальний лишай.

Проявляється вітрянка так:

висипом на шкірі та слизових оболонках;

підвищеною температурою тіла;

загальною інтоксикацією.

Здебільшого вітрянка переноситься легко. Та в 1 з 50 випадків трапляються ускладнення:

запалення верхніх дихальних шляхів — ларинготрахеобронхіт, пневмонія;

ураження нервової системи — енцефаліт, менінгоенцефаліт, мієліт, параліч лицьового нерва;

бактеріальні ускладнення — бульозна стрептодермія, флегмона, абсцес, імпетиго, лімфаденіт, стоматит, кон’юнктивіт, кератит, сепсис;

розлади внутрішніх органів.

Як лікувати вітрянку

Специфічного лікування немає. Щоб полегшити стан хворого використовують:

анальгетики, жарознижувальні, здійснюють детоксикацію;

антибіотики у тяжких формах недуги та розвитку гнійників.

Як не захворіти на вітрянку

Проти вітрянки можна щепитися. Це щеплення входить в перелік необов’язкових. В Україні щеплення проти вітрянки роблять вакциною “Варілрикс”. Імунітет після вакцинації зберігається протягом 20 років.

Вакцинація проти вітрянки є обов'язковою в Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Японії, країнах Південної Америки, Канади, Австралії, Південної Кореї, Тайваню та інших країн Тихоокеанського регіону.

Вакцинуватися можуть:

діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;

діти перед вступом до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу;

працівники охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.

Чому важливо вакцинуватися від інших інфекційних хвороб?

В Україні до переліку обов'язковими є щеплення від 10 хвороб:

Саме ці хвороби у нещеплених людей мають тяжкий перебіг, призводять до ускладнень, подекуди інвалідизуючих, а інколи - і до смерті. Ліків проти цих хвороб немає, а єдиний спосіб захиститися - пройти повний курс вакцинації.

План імунізації затверджений у Національному календарі профілактичних щеплень.

У разі, якщо ви чи ваша дитина пропустили планові щеплення - зверніться до сімейного лікаря чи педіатра і він розробить індивідуальний графік вакцинації.

Важливо пам’ятати, що люди з хронічними хворобами - особливо уразливі до інфекцій і частіше мають ускладнення, а тому їм необхідно щеплюватися. Хронічні хвороби не є протипоказанням до вакцинації.

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