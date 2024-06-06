Смерть військовозобов'язаного у ТЦК на Житомирщині: поліція відкрила справу щодо "умисного вбивства"

Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як встановило слідство, чоловіка доправили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Житомирської області для проходження військово-лікарської комісії, де у нього трапився епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доправили до реанімації.

2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть.

Наразі встановлюються всі обставини події. Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесені відомості із попередньою правовою кваліфікацією — ч. 1 ст. 115 КК України, тобто "умисне вбивство". Це карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо:

На Житомирщині 32-річний чоловік помер після візиту до ТЦК. У військкоматі стверджують, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Однак родичі кажуть – їхнього близького побили у військкоматі, адже в нього нібито потім побачили перелом кістки склепіння черепа.

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