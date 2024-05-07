Смерть військовозобов'язаного в ТЦК Кривого Рогу: з'явилися нові подробиці

У військовозобов'язаного, який помер у ТЦК Кривого Рогу Дніпропетровської області, виявили токсичну дію невідомої речовини.

Про це повідомляє Телеграм-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" з посиланням на результати розтину.

За даними ресурсу, причиною смерті могло стати випадкове отруєння невідомою хімічною речовиною. Втім, аналіз триватиме 21 день. Саме тоді буде остаточний висновок.

Крім того, власні джерела повідомляють, що на тілі чоловіка у районі паху були знайдені проколи, схожі на ін'єкційні.

Результати розтину померлого військовозобов'язаного у ТЦК Кривого Рогу. Фото: Телеграм-канал "СВОЇ | Кривий Ріг"

Нагадаємо, днями у військкоматі Кривого Рогу помер військовозобов'язаний. Інцидент стався на території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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