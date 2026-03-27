Смерть військових від хвороб у штурмовому полку "Скеля": що виявила перевірка

У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» прокоментували летальні випадки серед військовослужбовців, які померли від хвороб, зокрема, від пневмонії. Серед них був Віталій Салтан із Кропивницького, який помер у лікарні менш, ніж через місяць після мобілізації.

Представник управління полку в коментарі «Радіо Свобода» заявив, що військовослужбовці отримували вчасну медичну допомогу і проведена перевірка не виявила помилок лікарів.

Він назвав перебільшенням спробу пов’язати смерть військових від пневмонії з тим, що вони потрапили на службу до «Скелі».

«Якщо хтось вважає, що хвороба обирає по шеврону, це ж не так… Усім хворим була надана своєчасна медична допомога. Зауважень до нашого медперсоналу від жодної перевірки не було», — сказав представник полку.

За його словами, у «Скелі» самі ініціювали ці перевірки, які оцінювали медичну службу і місця лікування.

«Прив’язати підрозділ до пневмонії — це абсурд. Це для нас теж втрата, і ніхто не хотів втрачати людей від хвороб. Внутрішнє службове розслідування проведене. Помилок лікарів не виявлено», — зазначив він.

У «Скелі» також прокоментували смерть Віталія Салтана, який після мобілізації 26 січня потрапив на навчання до 425-го штурмового полку «Скеля» в місті Камʼянське у Дніпропетровській області, а вже 22 лютого помер від пневмонії.

Родичі військового стверджують, що його надто пізно госпіталізували і несвоєчасно надали медичну допомогу.

У штурмовому полку наголошують, що військовий помер не у військовій частині, а в лікувальному закладі, куди був вчасно евакуйований.

