Смерть журналістки Рощиної у полоні РФ: за справу взялася прокуратура

Прокуратура докваліфікувала вже відкрите кримінальне провадження частиною про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні прокурори докваліфікували відкрите за фактом її зникнення кримінальне провадження – воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

У ЗМІ 10 жовтня з’явилася інформація про смерть Рощиної, яка незаконно утримувалася Росією.

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"У зв’язку із цим кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України, докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України", – йдеться у заяві.

В Офісі генпрокурора нагадали, що Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані території. У квітні 2024 року Росія вперше підтвердила, що незаконно утримує журналістку.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що батько Рощиної отримав офіційне повідомлення від російської влади про загибель доньки. Це начебто сталося під час етапування журналістки з Таганрога до Москви.

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