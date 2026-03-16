Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: водій збив двох дівчат та втік (фото)

Смертельна ДТП на Франківщині / © Поліція Івано-Франківської області

Поліцейські Івано-Франківщини оперативно розшукали водія, який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події. Керманич автомобіля 15 березня у селі Заріччя Делятинської територіальної громади здійснив наїзд на двох дівчат та покинув місце автопригоди. Одна дівчина загинула на місці, інша — з травмами госпіталізована до лікарні.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook.

«Поліцейські попередньо встановили, що на одній із вулиць населеного пункту невстановлений автомобіль допустив наїзд на двох дівчат-пішоходів, які рухалися краєм проїзної частини дороги, після чого водій утік з місця ДТП. Унаслідок аварії 17-річна місцева мешканка загинула на місці, а її 23-річна сестра отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги була доправлена до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Завдяки першочерговим розшуковим заходам поліцейські упродовж години розшукали транспортний засіб та винуватця аварії за місцем проживання.

Водієм-утікачем виявився 29-річний військовослужбовець. Окрім того, поліцейські встановили, що він перебуває в розшуку, оскільки самостійно залишив військову частину.

Смертальна ДТП на Івано-Франківщині / © www.facebook.com/Патрульна поліція Івано-Франківської області

Наразі тривають слідчі дії.

