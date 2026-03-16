ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: водій збив двох дівчат та втік (фото)

Одна дівчина загинула на місці, інша — з травмами госпіталізована до лікарні.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Смертельна ДТП на Франківщині / © Поліція Івано-Франківської області

Поліцейські Івано-Франківщини оперативно розшукали водія, який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події. Керманич автомобіля 15 березня у селі Заріччя Делятинської територіальної громади здійснив наїзд на двох дівчат та покинув місце автопригоди. Одна дівчина загинула на місці, інша — з травмами госпіталізована до лікарні.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook.

«Поліцейські попередньо встановили, що на одній із вулиць населеного пункту невстановлений автомобіль допустив наїзд на двох дівчат-пішоходів, які рухалися краєм проїзної частини дороги, після чого водій утік з місця ДТП. Унаслідок аварії 17-річна місцева мешканка загинула на місці, а її 23-річна сестра отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги була доправлена до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Завдяки першочерговим розшуковим заходам поліцейські упродовж години розшукали транспортний засіб та винуватця аварії за місцем проживання.

Водієм-утікачем виявився 29-річний військовослужбовець. Окрім того, поліцейські встановили, що він перебуває в розшуку, оскільки самостійно залишив військову частину.

Смертальна ДТП на Івано-Франківщині / © www.facebook.com/Патрульна поліція Івано-Франківської області

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у ДТП під Києвом загинув відомий український еколог і природоохоронець Володимир Борейко. Трагедія сталася у п’ятницю, 13 березня. На момент загибелі Володимиру Борейку було 67 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie