Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
572
Час на прочитання
1 хв

Смертельна атака на вокзал у Шостці: з’явилась інформація про загиблого (чутливі фото)

Ворожий безпілотник влучив у потяг на вокзалі Шостки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Getty Images

У Шостці Сумської області після ворожої атаки дрона на залізничний вокзал виявили тіло загиблого пасажира.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними правоохоронців, безпілотник влучив у потяг, який стояв на вокзалі. У вагоні знайшли тіло 71-річного чоловіка, який загинув на місці.

Кримінальне провадження було перекваліфіковане за ч. 2 ст. 438 КК України — вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Ворожа атака вкотре доводить, що об’єктами російських ударів залишаються мирні люди та транспортна інфраструктура, які не мають жодного стосунку до військових цілей.

Тіло загиблого у потязі. / © Сумська обласна прокуратура

Тіло загиблого у потязі. / © Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, 4 жовтня у Шостці на Сумщині російські війська здійснили обстріл залізничного вокзалу та пасажирського потягу «Шостка–Київ». Близько 30 людей отримали поранення, серед них є діти, а також працівники УЗ.

Також внаслідок російської атаки у деяких населених пунктах Сумської області виникли проблеми з газопостачанням. Росіяни пошкодили газорозподільну станцію.

