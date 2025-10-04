- Дата публікації
Смертельна атака на вокзал у Шостці: з’явилась інформація про загиблого (чутливі фото)
Ворожий безпілотник влучив у потяг на вокзалі Шостки.
У Шостці Сумської області після ворожої атаки дрона на залізничний вокзал виявили тіло загиблого пасажира.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини.
За даними правоохоронців, безпілотник влучив у потяг, який стояв на вокзалі. У вагоні знайшли тіло 71-річного чоловіка, який загинув на місці.
Кримінальне провадження було перекваліфіковане за ч. 2 ст. 438 КК України — вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.
Ворожа атака вкотре доводить, що об’єктами російських ударів залишаються мирні люди та транспортна інфраструктура, які не мають жодного стосунку до військових цілей.
Нагадаємо, 4 жовтня у Шостці на Сумщині російські війська здійснили обстріл залізничного вокзалу та пасажирського потягу «Шостка–Київ». Близько 30 людей отримали поранення, серед них є діти, а також працівники УЗ.
Також внаслідок російської атаки у деяких населених пунктах Сумської області виникли проблеми з газопостачанням. Росіяни пошкодили газорозподільну станцію.