ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4023
Час на прочитання
1 хв

Смертельна атака по Харкову 18 серпня: з'явилися фото наслідків

Росіяни атакували Індустріальний район Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок, є загиблі. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
"Шахед" вдарив по житловій багатоповерхівці

"Шахед" вдарив по житловій багатоповерхівці / © Олег Синєгубов

Під ранок у Харкові пролунали вибухи — росіяни атакували місто «Шахедами». Ворожі дрони поцілили по житловому багатоповерховому будинку. Є жертви.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Унаслідок удару спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали.

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що під завалами все ще перебувають люди, їхня кількість уточнюється.

«Щойно під завалами будинку звиявлено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином, загиблих вже четверо, серед них — одна дитина», — додав він.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Очільник ОП Андрій Єрмак також відреагував на ворожу атаку: «Росія продовжує навмисно вбивати мирних людей».

Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі лунали вибухи.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie