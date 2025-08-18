- Дата публікації
Смертельна атака по Харкову 18 серпня: з'явилися фото наслідків
Росіяни атакували Індустріальний район Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок, є загиблі. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Під ранок у Харкові пролунали вибухи — росіяни атакували місто «Шахедами». Ворожі дрони поцілили по житловому багатоповерховому будинку. Є жертви.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок удару спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали.
Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.
Мер міста Ігор Терехов зазначив, що під завалами все ще перебувають люди, їхня кількість уточнюється.
«Щойно під завалами будинку звиявлено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином, загиблих вже четверо, серед них — одна дитина», — додав він.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Очільник ОП Андрій Єрмак також відреагував на ворожу атаку: «Росія продовжує навмисно вбивати мирних людей».
Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі лунали вибухи.