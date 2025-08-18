Смертельна атака по Харкову 18 серпня: з'явилися фото наслідків

"Шахед" вдарив по житловій багатоповерхівці / © Олег Синєгубов

Під ранок у Харкові пролунали вибухи — росіяни атакували місто «Шахедами». Ворожі дрони поцілили по житловому багатоповерховому будинку. Є жертви.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Унаслідок удару спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали.

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що під завалами все ще перебувають люди, їхня кількість уточнюється.

«Щойно під завалами будинку звиявлено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином, загиблих вже четверо, серед них — одна дитина», — додав він.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наслідки атаки / © ДСНС

Очільник ОП Андрій Єрмак також відреагував на ворожу атаку: «Росія продовжує навмисно вбивати мирних людей».

Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі лунали вибухи.