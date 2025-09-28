Смертельна атака по Україні: яка ситуація наразі

Київ, 28 вересня / © Associated Press

Росіяни понад 12 годин атакували Україну. У Києві, який приняв основний удар, є жертви.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«У Києві працюємо на 8 локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них — 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину виявили мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі», — зазначив він.

Київ, наслідки удару / © Associated Press

Всього по Україні — понад 70 поранених на зараз. На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій — травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

У Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них — троє дітей.

На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС вже ліквідували всі пожежі.

Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.

Пожежа на Сумщині / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного та морського базування — загалом 643 повітряними цілями. Українська ППО знешкодила більшість з них, проте були влучання як ракет, так і дронів.