Смертельна атака по Україні: реакція Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку 5 жовтня, під час якої загинули п’ятеро осіб.

Про це йдеться у Телеграм глави государства.

«Цієї ночі Україна знову перебувала під російською комбінованою атакою — понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, „Шахедами“, „Кинджалами“. Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом. Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», — написав він.

Президент зазначив, що сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

«Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися», — додав він.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти неділі, 5 жовтня, масовано атакували Україну. Ворог від вечора суботи розпочав повітряний удар, використовуючи «Шахеди» та КАБи, вранці у небо піднялася стратегічна авіація росіян, відбулися пуски ракет. На Львівщині — четверо загиблих.

Про всі деталі нічного терору, який росіяни влаштували українцям, читайте у новині.