Смертельна аварія на Львівщині: водій загинув після зіткнення Kia з автобусом

ДТП / © Поліція Львівської області

На автодорозі «Нижанковичі–Стрий» у Дрогобицькому районі Львівської області 28 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія відбулася близько 13:50 та призвела до загибелі водія легкового автомобіля та травмування пасажирок рейсового автобуса.

Про це повідомило видання поліція Львівської області.

За попередніми даними, на дорозі зіткнулися Kia Niro, якою керував 51-річний мешканець району, та автобус «Богдан» під керуванням водія такого ж віку. Від удару постраждали водій легковика та п’ятеро пасажирок автобуса — жінки віком 63, 67, 69, 76 і 79 років. Усіх травмованих доправили до лікарні.

Попри зусилля медиків стабілізувати стан кермувальника Kia не вдалося — чоловік помер у реанімації.

За фактом аварії слідчі транспортного підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керування транспортом строком до трьох років. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини ДТП.

ДТП / © Поліція Львівської області

«До уваги учасників дорожнього руху — на Львівщині триває комплекс профілактичних заходів щодо контролю за безпекою дорожнього руху з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, їх профілактики та попередження, а також для здійснення контролю за дотриманням вимог Правил дорожнього руху водіями та пішоходами. Для цього збільшено кількість екіпажів груп реагування патрульної поліції, а також залучено до проведення заходів поліцейських офіцерів громад на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, зокрема з загиблими та травмованими», — йдеться в повідомленні.

