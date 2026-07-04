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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1165
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Смертельна аварія з маршруткою на трасі Одеса-Миколаїв: різко зросла кількість жертв

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагічної аварії, в якій, за оновленими даними, загинуло 12 людей, а шість отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Смертельна аварія на трасі Одеса-Миколаїв

Смертельна аварія на трасі Одеса-Миколаїв / © ДСНС

Внаслідок аварії у районі Щасливого, що трапилася 4 липня на трасі Одеса — Миколаїв, де зіткнулися маршрутка та вантажівка, загинуло 12 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час доповіді, поінформував президент Володимир Зеленський.

«На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих». Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано», — написав глава держави.

На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики.

Зеленський додав, що правоохоронці з’ясовують усі обставини трагічної аварії. Триває встановлення даних загиблих і постраждалих.

Моторошна аварія на трасі Одеса — Миколаїв — що відомо

Нагадаємо, вдень 4 липня сталася жахлива аварія. На Миколаївщині. На трасі Одеса — Миколаїв у районі Щасливого зіткнулися маршрутка та вантажівка. Тоді повідомляли, що 9 осіб загинуло та ще 8 постраждали.

За інформацією поліції, водій мікроавтобусу Mercedes Sprinter допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, внаслідок чого відбулося зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1165
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