Смертельна аварія на залізниці: у Чернігові потяг не встиг загальмувати перед людиною

Залізнична станція / © Поліція Чернігівської області

У Чернігові вечірній рейс потяга завершився смертельним інцидентом. На залізничному переїзді під колесами локомотива загинув молодий чоловік.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції ввечері, 9 лютого. За попередніми даними слідства, подія трапилася за участі потяга сполученням «Славутич-Фастів».

Як з’ясували правоохоронці, потерпілий — місцевий мешканець 1991 року народження. За інформацією слідчих, чоловік лежав безпосередньо на залізничному переїзді.

Помітивши людину на шляхах, машиніст потяга миттєво відреагував: він подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування.

Однак, через коротку дистанцію та інерцію важкого транспорту, уникнути наїзду не вдалося.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події ще до приїзду медиків.

На місце інциденту негайно прибули патрульні. За фактом загибелі людини відкрито кримінальне провадження.

Наразі призначено низку необхідних експертиз, які мають встановити точні причини смерті та стан загиблого на момент аварії. Досудове розслідування триває.

