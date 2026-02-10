ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Смертельна аварія на залізниці: у Чернігові потяг не встиг загальмувати перед людиною

Чоловік загинув миттєво від отриманих травм.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Залізнична станція

Залізнична станція / © Поліція Чернігівської області

У Чернігові вечірній рейс потяга завершився смертельним інцидентом. На залізничному переїзді під колесами локомотива загинув молодий чоловік.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції ввечері, 9 лютого. За попередніми даними слідства, подія трапилася за участі потяга сполученням «Славутич-Фастів».

Як з’ясували правоохоронці, потерпілий — місцевий мешканець 1991 року народження. За інформацією слідчих, чоловік лежав безпосередньо на залізничному переїзді.

Помітивши людину на шляхах, машиніст потяга миттєво відреагував: він подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування.

Однак, через коротку дистанцію та інерцію важкого транспорту, уникнути наїзду не вдалося.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події ще до приїзду медиків.

На місце інциденту негайно прибули патрульні. За фактом загибелі людини відкрито кримінальне провадження.

Наразі призначено низку необхідних експертиз, які мають встановити точні причини смерті та стан загиблого на момент аварії. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві засуджено жінку, яка не витримала знущання та вбила ножем коханця.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie