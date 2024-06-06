Смертельна аварія чеського потяга, що прямував до Чопа: подробиці від "Укрзалізниці"

Вночі 6 червня поїзд Прага-Кошице чеської приватної компанії RegioJet, що прямував до України, зіштовхнувся з вантажним поїздом на території Чехії. Внаслідок аварії є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, перебувають всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає. "Укрзалізниця" тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками", - йдеться у повідомленні "УЗ".

У компанії зауважують, що очікується затримка поїзда RegioJet Прага-Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджують на поїзди до України.

Як повідомлялося, вночі чеський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним. За попередньою інформацією iDNES, четверо людей загинули та ще десятки отримали поранення.

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