Смертельна аварія на Київщині: п’яний водій збив велосипедиста

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та наголошують на категоричній забороні керування транспортом у стані сп’яніння.

На Київщині сталася смертельна ДТП: водій у стані алкогольного сп’яніння збив 72-річного велосипедиста, який рухався по дорозі без світлоповертаючих елементів.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Аварія трапилася 18 березня близько 18:47 на автодорозі між Васильковом і Глевахою. За попередніми даними, 38-річний водій Volkswagen Passat на великій швидкості збив чоловіка на велосипеді “Україна”.

Від удару велосипедист загинув на місці. Перевірка на алкоголь показала, що у водія вміст алкоголю в крові становив 2.61 проміле, що у понад 13 разів перевищує допустиму норму.

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, поліція Київщини проводить перевірку після повідомлень про жорстоке поводження з тваринами у притулку “Сіріус”, що розташований у Вишгородському районі. Волонтери стверджують, що тварини утримуються в неналежних умовах, страждають від нестачі їжі та води, а адміністрація ігнорує численні звернення.

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