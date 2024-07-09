Смертельна аварія на Рівненщині: серед загиблих троє військових ЗСУ – що про них відомо

На Рівненщині 6 липня у страшній ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі загинуло 14 людей, серед них – 6-річний хлопчик. Аварія сталася поблизу села Верхів Рівненського району на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів". Одна з версій слідства – пошкодження колес вантажівки. Всіх загиблих ідентифікували – це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

Як з'ясувалося згодом, серед загиблих були троє військовослужбовців з Хмельниччини – Олександр Югов, Юрій Нецький та Микола Гвоздяр разом зі своєю сім'єю, пише "24 Канал".

Що відомо про жертв у ДТП на Рівненщині

Олександрові Югову було 39 років. Він проживав у Славуті, де народився 6 січня 1985 року. Після закінчення навчання працював на різних роботах, був лісівником та будівельником. 24 лютого 2024 року Олександра мобілізували до лав Збройних Сил України, де він служив на посаді механіка-водія у школі на базі військової частини підготовки підрозділів ППО.

Олександр Югов / Фото: 24 канал

Юрій Нецький – 34-річний військовослужбовець з Ярмолинецької громади. Він був родом з села Шарівки, де виховувався у багатодітній родині разом із вісьмома братами та сестрами.

Юрій Нецький / Фото: 24 канал

П’ятеро з них, включаючи Юрія, стали на захист України під час повномасштабної війни. В Юрія залишились батьки, дружина та діти. Попрощатися з ним планують сьогодні, 9 липня, у Хмельницькому, а поховають у селі Шарівці на місцевому кладовищі.

Військовий Микола Гвоздяр приїхав у відпустку на день народження сина Андрійка. Разом з дружиною Тетяною вони вирішили зробити дитині подарунок і звозити сина до зоопарку до міста Рівного.

Микола Гвоздяр з дружиною та сином / Фото: 24 канал

Микола був призваний на військову службу ще 2018 року.

"Приймав безпосередню участь у виконанні бойових завдань на Доннеччині та Луганщині. Він пройшов пекло війни, разом з побратимами мужньо захищав рідну землю від ненависного ворога. Молоді батьки, сповнені планів на майбутнє.. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Воїна Миколи та його дружини Тетяни", – зазначив голова громади.

Загиблий військовий – уродженець міста Шумська Тернопільської області, спільно із родиною проживав у м. Шепетівка Хмельницької області.

Миколі було 32 роки, Тетяні – 27, а Андрійку лише нещодавно виповнилося 6 років.

Вчора, 8 липня, з родиною Гвоздярів прощалися на Тернопільщині, звідки вони були родом.

Нагадаємо, на Закарпатті п'яний водій в'їхав у натовп людей: 6-річна дівчинка загинула на місці (фото, відео).

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