Смертельна аварія на трасі Київ-Полтава: маршрутка влетіла у фуру, перші подробиці (відео)

В аварії загинули водій та пасажир. Є багато травмованих.
На трасі Київ-Полтава сталася ДТП 28 січня за участю маршрутки та фури, внаслідок чого загинули люди.
Про це повідомляється на телеграм-каналі "Труха Украина". Подробиці аварії в коментарі ТСН.ua розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.
"Повна людей маршрутка на повному ходу врізалася у фуру. Ситуація сталася сьогодні на трасі Київ-Полтава, повідомляють про велику кількість поранених. На місце вже прибули рятувальники", – йдеться в повідомленні пабліка.
Речник поліції Полтавщини повідомив, що в аварії загинули водій та пасажир.
"Сталась ДТП за участю мікроавтобуса та попутної вантажівки. За попередньою інформацією, водій та один пасажир загинули, 8 пасажирів отримали ушкодження", – розповів Сулаєв.
Водночас джерела ТСН.ua в ДСНС повідомили деталі аварії, яка сталася біля села Іванівка близько 16:00.
"Рятувальники досі працюють на місці. Удар був настільки сильним, що пасажирів придавило конструкцією транспорту, рятувальники зараз деблокують їх звідти", – сказали в ДСНС.
За словами рятувальників, погодні умови на Полтавщині сьогодні були не такими, що через них могла статись ДТП, тому вважають, що причина аварії в іншому.
У мережі також опубліковане відео з місця аварії.
Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що в самому центрі Києва вантажівка покотилася вниз вулицею і таранила припарковані там авто. Внаслідок цього було пошкоджено п'ять машин. Також одна людина отримала травми.
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