Смертельна аварія на трасі під Одесою: водія, який спровокував ДТП, затримали поліцейські

Смертельна аварія на трасі під Одесою: водія, який спровокував ДТП, затримали поліцейські

В результаті аварії загинули три людини, ще 12 госпіталізували в лікарню.

В Одеській області правоохоронці затримали водія, який спровокував масштабну ДТП. В результаті аварії загинули три людини, ще 12 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

Попередньо, аварія сталася на трасі в напрямку Одеси. Там зіткнулися п'ять автомобілів: дві вантажівки, два мікроавтобуси та легковик. Спровокував ДТП туман, який обмежив видимість на дорозі. Після зіткнення транспортні засоби загорілися.

В результаті аварії загинули три людини: 36-річна жінка-пасажир легковика та 30-річний водій одного з авто. Особу третьої людини встановлюють правоохоронці.

“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб”) КК України. 32-річний водій вантажного автомобіля DAF затриманий порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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