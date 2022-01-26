Смертельна аварія у Херсонській області: водій отримав 7 років ув'язнення

Судовий процес тривав два роки.

У Херсонській області водія автобуса, через якого сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода в селі Садове, суд визнав винним. Чоловік відсидить сім років у в’язниці.

Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

Слідчі встановили, що аварія сталася з вини водія, бо він їхав з небезпечною швидкістю. Крім цього, чоловіка на два роки позбавили права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, ДТП сталась у 2020 році. На трасі злетів у кювет та перекинувся рейсовий автобус, який рухався із Садового до Антонівки. Дві жінки загинули, ще 30 пасажирів звернулись у лікарню, 14 з них з травмами.

Смертельна ДТП: у Харківській області зіткнулися вантажівка й позашляховик

Раніше стало відомо, що на трасі "Вилково-Приморське" сталася дорожньо-транспортна пригода: машина злетіла з дороги і перекинулася. Загинула 27-річна дівчина.

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