Смертельна аварія у Запоріжжі: одна людина загинула, шестеро травмовано (фото)

Аварія сталася на вул. Європейській на Космічному житловому масиві. Вона виникла за участі п'ятти авто. У результаті ДТП одна людина загинула, а шестеро осіб травмовано.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

За попередніми даними, водій BMW скоїв зіткнення з припаркованими автомобілями. Всі потерпілі - це випадкові свідки. Людин на момент автотрощі перебували на узбіччі. Зазначається, що одного із чоловіків притисло понівеченими конструкціями автівки. Рятувальники деблокували його і передали медикам. Усіх травмованих госпіталізували.

Зазначається, що співробітники ДСНС здійснили проливку авто для запобігання займання. На місці події працюють медики та працівники поліції.

Обставини ДТП встановлюються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Як повідомлялося, у Києві зранку 28 липня сталася масштабна ДТП на вулиці Світлицького, що у Подільському районі. Там зіткнулися одразу шість автомобілів.

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