Смертельна аварія в Одесі: суд виніс вирок водію, який кермував у стані наркотичного сп'яніння

Чоловік раніше притягувався до відповідальності за грабежі і крадіжки.
В Одесі засудили до 8,5 року ув’язнення водія, причетного до смертельної ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей.
Про це повідомили в прокуратурі.
Вироком Київського районного суду Одеси правопорушника визнано винним та засуджено до 8,5 років ув’язнення. У березні 2018 року він за кермом Toyota Tercel, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння та рухаючись з перевищенням швидкості по вулиці Донського, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Від сильного удару автомобіль перевернувся.
Два пасажири, які сиділи на задньому сидінні, загинули на місці від отриманих травм. Водій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі.
Нагадаємо, в Херсонській області у Скадовську жінку визнали винною в аварії, в якій загинули її чоловік і діти.