Смертельна аварія в Одесі: суд виніс вирок водію, який кермував у стані наркотичного сп'яніння

Чоловік раніше притягувався до відповідальності за грабежі і крадіжки.

В Одесі засудили до 8,5 року ув’язнення водія, причетного до смертельної ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Про це повідомили в прокуратурі.

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Вироком Київського районного суду Одеси правопорушника визнано винним та засуджено до 8,5 років ув’язнення. У березні 2018 року він за кермом Toyota Tercel, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння та рухаючись з перевищенням швидкості по вулиці Донського, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Від сильного удару автомобіль перевернувся.

Два пасажири, які сиділи на задньому сидінні, загинули на місці від отриманих травм. Водій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі.

Нагадаємо, в Херсонській області у Скадовську жінку визнали винною в аварії, в якій загинули її чоловік і діти.

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