Смертельна аварія з дітьми на Вінниччині: кількість загиблих зросла до 12

У Вінницькій області до 12 осіб зросла кількість загиблих в аварії ВАЗу з вантажівкою DAF, яка сталася ввечері 22 серпня. Спочатку повідомлялося, що загинув водій легковика та вісім його пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Зранку 23 серпня стало відомо, що в аварії загинули водій та 11 пасажирів легкового автомобіля, серед яких шість дітей віком від 2 до 12 років.

"Водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії",- йдеться у повідомленні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди фахівці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

На дорозі зіткнулися вантажівка та ВАЗ. / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Як повідомлялося, на Черкащині у Золотоніському районі внаслідок масштабної автотрощі загинули троє людей. ДТП сталася за участю трьох легкових автомобілів.

Читайте також: