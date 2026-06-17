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Катастрофа літака Су-24М на Хмельниччині: почато розшифрування «чорної скриньки», нові деталі (фото)
Падіння українського бомбардувальника у Хмельницькій області забрало життя двох пілотів.
Напередодні, увечері 16 червня, бомбардувальник Су-24М розбився у Шепетівському районі на Хмельниччині. Загинули обидва пілоти. Розпочато розшифрування «чорного ящика».
Про це повідомили в Офісі генпрокурора і ДБР.
Зазначається, що слідчі розслідують обставини авіакатастрофи військового літака. Вже розпочато досудове розслідування за фактом трагедії. Попередня правова кваліфікація — «порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки».
Що відомо про авіакатастрофу
«За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів області. Встановлено, що виконання польоту відбувалося згідно бойового розпорядження», — повідомили в Державному бюро розслідувань.
Унаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу — 23-річний і 55-річний пілоти. Один із загиблих був мобілізований 24 лютого 2022-го серед перших добровольців. Інший обрав професію військового ще 2019-го.
Розслідування падіння Су-24М
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Зокрема, технічний стан бомбардувальника, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.
На місці подій було вилучено т «чорний ящик» для проведення експертизи. Слідчі також вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу дозвільну документацію для проведення польотів.
Авіакатастрофа Су-24М — фото
Нагадаємо, увечері 16 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Хмельниччині впав військовий літак. Розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка ПС ЗСУ. Загинули майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Повітряні сили підтвердили катастрофу бомбардувальника.