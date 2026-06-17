Катастрофа літака Су-24М на Хмельниччині: почато розшифрування «чорної скриньки», нові деталі (фото)

Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Напередодні, увечері 16 червня, бомбардувальник Су-24М розбився у Шепетівському районі на Хмельниччині. Загинули обидва пілоти. Розпочато розшифрування «чорного ящика».

Про це повідомили в Офісі генпрокурора і ДБР.

Зазначається, що слідчі розслідують обставини авіакатастрофи військового літака. Вже розпочато досудове розслідування за фактом трагедії. Попередня правова кваліфікація — «порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки».

Реклама

Що відомо про авіакатастрофу

«За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів області. Встановлено, що виконання польоту відбувалося згідно бойового розпорядження», — повідомили в Державному бюро розслідувань.

Унаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу — 23-річний і 55-річний пілоти. Один із загиблих був мобілізований 24 лютого 2022-го серед перших добровольців. Інший обрав професію військового ще 2019-го.

Розслідування падіння Су-24М

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Зокрема, технічний стан бомбардувальника, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.

На місці подій було вилучено т «чорний ящик» для проведення експертизи. Слідчі також вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу дозвільну документацію для проведення польотів.

Реклама

Авіакатастрофа Су-24М — фото

Падіння Су-24М на Хмельниччині. / © Офіс Генерального прокурора

Катастрофа Су-24М забрала життя двох пілотів. / © Державне бюро розслідувань

Су-24М розбився на Хмельниччині. / © Державне бюро розслідувань

Су-24М розбився на Хмельниччині. / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, увечері 16 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Хмельниччині впав військовий літак. Розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка ПС ЗСУ. Загинули майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Повітряні сили підтвердили катастрофу бомбардувальника.

Новини партнерів