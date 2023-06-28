Смертельна автотроща на Кіровоградщині: у ДТП загинуло немовля, ще одна дитина травмована

На Кіровоградщині внаслідок аварії загинуло немовля, ще одна дитина отримала поранення.

У Кіровоградській області, неподалік села Скалівські Хутори, 27 червня зiткнулись вантажiвка та три легковi автомобiлi – внаслідок аварії загинула дитина 2022 року народження, ще четверо людей отримали травми, зокрема, дитина 2014 року народження.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на поліцію області.

"Дорожня аварія сталася о 15:30 на автодорозi М-30 Стрий - Тернопiль - Кропивницький - Знам'янка - Луганськ - Iзварине, неподалiк села Скалiвськi Хутори. Зiткнулись вантажiвка та три легковi автомобiлi. Вiд отриманих травм померла дитина 2022 року народження", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії травмувалися ще троє пасажирів – 1977, 1970, 1990 рокiв народження.

За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ. Обставини пригоди з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, правоохоронця, якого підозрюють у смертельному ДТП на Кіровоградщині, у якій загинули три дівчини-випускниці, відправили під варту.

Читайте також: