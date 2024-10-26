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Смертельна ДТП: маршрутка зіткнулася із вантажівкою (фото)

Смертельна ДТП: маршрутка зіткнулася із вантажівкою (фото)

У Покровському районі Донеччини маршрутка зіткнулася з вантажівкою / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Загинув водій, 10 пасажирів отримали поранення.

У суботу, 26 жовтня, в Покровському районі Донеччини маршрутне таксі з пасажирами потрапило в ДТП. Загинув водій, 10 пасажирів отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Аварія сталася вдень на ділянці автомобільної дороги між Родинським та Гришиним.

“Внаслідок лобового зіткнення маршрутного таксі та вантажного автомобіля загинув водій маршрутки. Десять пасажирів отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники, які деблокували тіло загиблого чоловіка з мікроавтобуса.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Солом’янському районі: шестеро людей госпіталізовано, одна з постраждалих померла.

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