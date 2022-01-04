Смертельна ДТП на автодорозі у Черкаській області: загинув 20-річний чоловік

Смертельна ДТП на автодорозі у Черкаській області: загинув 20-річний чоловік

За попередньою інформацією, водій вантажівки не надав переваги в русі легковику.

У Черкаській області, на автодорозі "Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань", біля села Ротмістрівка, Черкаського району, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Черкаській області сьогодні, 4 січня.

На дорозі зіткнулися КАМАЗ та ВАЗ-2115. Постраждало троє людей. Один із потерпілих помер у лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

"Аварія сталася 3 січня, близько 18:00 години. За попередньою інформацією, водій вантажівки не надав переваги в русі та здійснив зіткнення з авто ВАЗ-2115. У легковику, окрім 25-річного водія, перебували два пасажири, 20-річний чоловік та 19-річна дівчина. Керманич та дівчина зараз госпіталізовані. Ще один потерпілий помер у Смілянській районній лікарні", - розповіли правоохоронці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій скоїв ДТП та утік. Алкоголь в його крові у 13 разів перевищував норму.

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