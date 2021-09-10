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Смертельна ДТП на Буковині: водій влетів у коня та з'їхав у кювет

Смертельна ДТП на Буковині: водій влетів у коня та з'їхав у кювет

В аварії загинув пасажир автівки.

У селі Глибочок 19-річний кермувальник автомобіля Audi зіткнувся з конем на дорозі та з’їхав у кювет. Пасажир легковика помер у кареті швидкої медичної допомоги, а водій наразі перебуває в реанімації.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Водій іномарки не впорався з керуванням і допустив наїзд на коня, який ішов дорогою. Після цього легковик з’їхав у кювет.

У результаті аварії постраждали двоє буковинців. 21-річний житель села Верхні Петрівці від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні, а водій перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

© Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Нагадаємо, у Львівської області 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався у коня. Чоловік та тварина загинули на місці ДТП. 

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