Смертельна ДТП на Чернігівщині: комбайн зім'яв легковик (фото)
Водія, який вчинив смертельну аварію, затримано. Слідство триває.
У Ніжинському районі сталася смертельна ДТП — зіткнулися комбайн та автівка.
Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
Поліцейські встановили, що 36-річний водій зернозбирального комбайна зіткнувся з легковим автомобілем під керуванням 29-річної водійки, яка рухалась у зустрічному напрямку.
«Водійка легковика загинула, а її неповнолітня пасажирка зазнала травм. Поліція затримала водія комбайна та помістила його до ізолятора тимчасового тримання», — йдеться у повідомленні відомства.
Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
