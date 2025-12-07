ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
562
Час на прочитання
1 хв

Смертельна ДТП на Чернігівщині: комбайн зім'яв легковик (фото)

Водія, який вчинив смертельну аварію, затримано. Слідство триває.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В аварії загинула жінка

В аварії загинула жінка

У Ніжинському районі сталася смертельна ДТП — зіткнулися комбайн та автівка.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Поліцейські встановили, що 36-річний водій зернозбирального комбайна зіткнувся з легковим автомобілем під керуванням 29-річної водійки, яка рухалась у зустрічному напрямку.

На місці аварії

На місці аварії

«Водійка легковика загинула, а її неповнолітня пасажирка зазнала травм. Поліція затримала водія комбайна та помістила його до ізолятора тимчасового тримання», — йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, в Одеській області сталася смертельна ДТП — зіткнулися водій автівки та мотоцикліст. Загинули підлітки.

Дата публікації
Кількість переглядів
562
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie