Смертельна ДТП на Чернігівщині: водій вилетів на зустрічну і збив велосипедиста
У Чернігівській області затримано водія автівки, який скоїв смертельну аварію.
У Ніжинському районі сталася смертельна ДТП — загинув велосипедист.
Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
«61-річний водій легкової автівки виїхав на середину проїжджої частини автодороги та зіткнувся з 59-річним велосипедистом, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер», — йдеться у повідомленні поліції.
Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Нагадаємо, в Одесі водій автівки збив подружжя, яке переходило дорогу. Чоловік помер на місці від отриманих травм, а жінку доправили до лікарні.