Смертельна ДТП на Чернігівщині: водій вилетів на зустрічну і збив велосипедиста

На місці аварії

У Ніжинському районі сталася смертельна ДТП — загинув велосипедист.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

«61-річний водій легкової автівки виїхав на середину проїжджої частини автодороги та зіткнувся з 59-річним велосипедистом, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер», — йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

