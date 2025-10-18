ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
88
1 хв

Смертельна ДТП на Чернігівщині: водій вилетів на зустрічну і збив велосипедиста

У Чернігівській області затримано водія автівки, який скоїв смертельну аварію.

Віра Хмельницька
На місці аварії

У Ніжинському районі сталася смертельна ДТП — загинув велосипедист.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

«61-річний водій легкової автівки виїхав на середину проїжджої частини автодороги та зіткнувся з 59-річним велосипедистом, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер», — йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, в Одесі водій автівки збив подружжя, яке переходило дорогу. Чоловік помер на місці від отриманих травм, а жінку доправили до лікарні.

88
