Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці та фото з місця аварії

Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.
На Дніпропетровщині, де вранці 14 січня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, постраждав 17-річний підліток.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Поряд із селищами Піщанка та Новоселівка на трасі “Знам'янка-Луганськ-Ізварине” зіткнулися легковий автомобіль “ВАЗ” та рейсовий автобус із пасажирами. Після чого обидва транспортні засоби спалахнули.
Внаслідок аварії живцем згорів водій легковика, ще двоє людей — 17-річний підліток та 65-річний чоловік — постраждали. Їх госпіталізували до лікарні.
У Нацполіції області зазначили, що за фактом того, що сталося, планується відкрити кримінальне провадження.
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