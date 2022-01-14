Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці та фото з місця аварії

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці та фото з місця аварії

Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.

На Дніпропетровщині, де вранці 14 січня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, постраждав 17-річний підліток.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Також читайте У МВС після моторошної ДТП запропонували посилити відповідальність за водіння напідпитку

Поряд із селищами Піщанка та Новоселівка на трасі “Знам'янка-Луганськ-Ізварине” зіткнулися легковий автомобіль “ВАЗ” та рейсовий автобус із пасажирами. Після чого обидва транспортні засоби спалахнули.

Внаслідок аварії живцем згорів водій легковика, ще двоє людей — 17-річний підліток та 65-річний чоловік — постраждали. Їх госпіталізували до лікарні.

У Нацполіції області зазначили, що за фактом того, що сталося, планується відкрити кримінальне провадження.

Читайте також: