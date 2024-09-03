На Сумщині у ДТП загинули двоє молодих людей

Мотоцикліст і його пасажир отримали смертельні травми внаслідок падіння.

На дорозі Кролевець-Путивль водій мотоцикла «Spark» не зміг впоратися з керуванням і з'їхав на узбіччя. Внаслідок падіння 18-річний водій і 19-річний пасажир загинули на місці.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що сталося через керування транспортом в стані сп'яніння. Тепер триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Житомирській області мікроавтобус з футбольним клубом "Ужгород" потрапив в аварію. П’ятеро людей отримали травми.

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