Смертельна ДТП на Харківщині: поліція провела обшуки у будинку та готелі Ярославського (фото)

Смертельна ДТП на Харківщині: поліція провела обшуки у будинку та готелі Ярославського (фото)

Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

В рамках розслідування смертельної ДТП на Харківщині слідчі Нацполіції провели обшуки у готелі Kharkiv Palace та у будинку бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це у п'ятницю, 11 лютого, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння ДТП.

Тим часом Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження через спроби фальсифікації справи про ДТП у Харківській області за участі кортежа бізнесмена Олександра Ярославського. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Також стало відомо, що у ДТП за участі кортежа українського бізнесмена Олександра Ярославського в Харківській області загинув 36-річний житель Чугуївського району. Чоловік був раніше судимий.

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