Смертельна ДТП на Харківщині: збитого пішохода затягнуло під автівку

Від отриманих травм чоловік помер на місці.
У смт Вільшани сталася моторошна ДТП - загинув 27-річний чоловік.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
"28-річний водій автомобіля "ВАЗ" виїжджав з подвір’я будинку заднім ходом та здійснив наїзд на пішохода, якого затягнуло під автомобіль. Від отриманих травм 27-річний потерпілий помер на місці", - йдеться у повідомленні відомства.
Встановлено, що водій автівки перебував в стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водій наразі затриманий.
Раніше стало відомо, що у Львівській області водій влетів у будинок. Загинули чотири людини.
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