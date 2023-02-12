Смертельна ДТП на Харківщині: збитого пішохода затягнуло під автівку

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

У смт Вільшани сталася моторошна ДТП - загинув 27-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"28-річний водій автомобіля "ВАЗ" виїжджав з подвір’я будинку заднім ходом та здійснив наїзд на пішохода, якого затягнуло під автомобіль. Від отриманих травм 27-річний потерпілий помер на місці", - йдеться у повідомленні відомства.

Встановлено, що водій автівки перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водій наразі затриманий.

Раніше стало відомо, що у Львівській області водій влетів у будинок. Загинули чотири людини.

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