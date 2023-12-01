Смертельна ДТП на Хмельниччині: водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

У Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. 21-річний водій наїхав на чоловік, який лежав на проїжджій частині.

Про це повідомили у поліції регіону.

Попередньо встановлено, що 21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "ВАЗ 21015", переїхав 29-річного жителя сусідньої тергромади, який лежав на проїжджій частині.

Після скоєного ДТП водій залишив місце аварії. Однак поліцейські розшукали водія.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.

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